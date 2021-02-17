تعرف على أهم الفلاتر بسيارتك ومواعيد تغييرها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الفلاتر من أبرز الأجزاء الهامة التي تحافظ على السيارة، حيث تعمل على حجب وتنقية الأجزاء الهامة في السيارة من الشوائب والأوساخ، وفي حال تعرضها للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة.

ونستعرض لكم اليوم أبرز الفلاتر في السيارة ومدى أهميتها ومواعيد تغييرها، وهي كما يلي:

– فلتر الزيت

يعد فلتر الزيت من الأجزاء الهامة التي تحافظ على محرك السيارة، حيث يعمل على تصفية الزيت وتنقيته من الشوائب والأوساخ، وكى يمكنه القيام بمهمته، يجب تغييره في الوقت المحدد له أو عند تلفه، وينصح الخبراء بتغيير الفلتر مع كل مرة يتم فيها تغيير زيت المحرك.

– فلتر الهواء

يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل إلى غرفة المحرك من الشوائب والأتربة، مما يساعد على عملية الاشتعال وتوليد القوة اللازمة داخل المحرك، ويجب تغيير الفلتر بعد قطع السيارة لمسافة من 10 آلاف كيلو متر إلى 20 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً للبيئة المحيطة به.

– فلتر البنزين

يعمل فلتر البنزين على تنقية البنزين من الشوائب والرواسب، مما يساعد على الحفاظ على طرمبة الوقود والبخاخات من الانسداد، وينصح بتغيير هذه القطعة الهامة كل 60 ألف كيلو متر في السيارات القديمة، لكن يزيد عمره الافتراضي في السيارات الحديثة.

– فلتر زيت القير الأتوماتيكي

يساعد فلتر زيت القير على تنقية الزيت من الشوائب، مما يساعد على عدم الاحتكاك الداخلي لأجزاء القير، بالإضافة إلى سلاسة الحركة والتنقلات، ويجب تغييره بعد قطع من 30 ألف كيلومتر إلى 40 ألف كيلومتر.

– فلتر التكييف

يعمل فلتر المكيف على تنقية الهواء الداخل لمقصورة السيارة من الأتربة والشوائب والحشرات الصغيرة، مما يساهم في الحصول على هواء مثالي داخل مقصورة القيادة، ويتم تغييره بعد حوالي 50 ألف كيلومتر.