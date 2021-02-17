أبرز 10 سيارات مدمجة صغيرة في الأسواق لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات المدمجة الصغيرة من مختلف الفئات والماركات تتوفر بإمكانيات استثنائية.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، قائمة تضم أبرز 10 سيارات مدمجة ستتوفر بالأسواق خلال عام 2021.

وبدأ الموقع بطراز نيسان سينترا الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 20,360 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ 33 ميلا لكل جالون.





وكذلك، طراز كيا "فورتي" الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 18,885 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ 35 ميلا لكل جالون.





وطراز فولكسفاجن "جيتا" الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 19,990 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ 34 ميلا لكل جالون.





وطراز هيونداي "أيونيك" الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 24,195 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ 58 ميلا لكل جالون.





من بعده جاء ضمن القائمة طراز تويوتا "كورولا"، الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 21,020 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يعادل 52 ميلا لكل جالون.





وطراز هوندا "إنسايت" الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 24,125 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يعادل 52 ميلا لكل جالون.





من بعده، يأتي طراز هيونداي "إلنترا" الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 20,655 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يعادل 37 ميلا لكل جالون.





وطراز فولكسفاجن "جولف" الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 24,190 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يعادل 32 ميلا لكل جالون.





ثم طراز مازدا "3" الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 21,445 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يعادل 31 ميلا لكل جالون.





وفي ختام القائمة جاء طراز هوندا "سيفيك" الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 22,245 ألف دولار ومعدل استهلاك وقود إجمالي ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يعادل 36 ميلا لكل جالون.



