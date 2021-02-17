شركات السيارات تسمي طرازاتها بالأرقام.. هل هذا مفيد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصر بعض شركات السيارات بل والهواتف الذكية أيضا على تسمية منتجاتها بالحروف إلى جانب الأرقام.. فهل هذا الأمر علمي ومدروس؟

في الواقع: لا، وفقا لما كشفته دراسة شيقة عن الفارق بين حفظ الأشخاص لأسماء موديلات السيارات في حالة كان الاسم عبارة عن كلمة مكونة من أحرف تقليدية، أو كان اسم السيارة عبارة عن أرقام.

وقال موقع "موتور وان" إن الدراسة التي أجراها موقع Vanarama على نحو 500 بريطاني، كشفت عن أن أغلبية المشاركين كانوا أقدر على حفظ أسماء موديلات السيارات بشكل أفضل عندما يكون اسم السيارة كلمة معينة، من أن يكون اسم موديل السيارة يتضمن أرقاما.





واستخدم الموقع في الدراسة، 253 موديلا مختلفين تابعين لـ 45 ماركة من كبرى شركات السيارات من مختلف الجنسيات.

وكان من نتائج الدراسة على سبيل المثال، أنه حين خضع المشاركين بها لاختبار في نطق وكتابة أسماء موديلات من ماركة فيراري الإيطالية، كانت النتيجة أن 16% من المشاركين بهذه الدراسة نجحوا في تذكر أسماء موديلات فيراري المكونة من أحرف فقط، ومن ضمنها موديل فيراري "إنزو Enzo" و فيراري كاليفورنيا California" وفيراري "لافيراري Laferrari".

في حين نجح 7% فقط من تذكر أسماء موديلات فيراري التي تحمل أرقاما وليست كلمات، ومنها طراز فيراري 812، وفيراري 488 و فيراري F8.



