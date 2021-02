ماكلارين أرتورا الجديدة تنطلق رسمياً بقوة 670 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت ماكلارين الستار عن أرتورا الهجينة بالقابس بقوة 671 حصان ووزن 1496 كيلوجرام وتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 3 ثواني فحسب.

وقد تم تطوير السيارة من الصفر على مدار أربعة أعوام، مع استخدام شاسيه جديد كلياً وهيكل كربوني لتخفيف وزن السوبركار قدر الإمكان.. وتدعم السيارة مدى كهربائي صافي 30 كيلومتر.

وتعتمد السيارة على محرك V6 توين تيربو 3.0 لتر صنعته العلامة خصيصاً لأرتورا بالحقن المباشر عوضاً عن محرك V8 الحالي للعلامة، مع وضع المحرك بزاوية مخصصة لخفض مركز الجاذبية وتحسين الأداء الديناميكي.

معظم مكونات المحرك مصنوعة من الألمنيوم لتخفيف الوزن، كما بالإمكان استخدام محرك الـ V6 لشحن البطارية الكهربائية أثناء القيادة عند اختيار وضعيات قيادة محددة.

وسيبدأ سعر ماكلارين أرتورا الجديدة كلياً من 225,000 دولار (843,000 ريال مع بدء التوصيل في الربع الثالث من العام.

