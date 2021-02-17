سيارات أوروبية رائعة لم تعرف طريقها للأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم صناعة السيارات، من الوارد أن تعلن شركة معينة عن تطوير طرازات جديدة لكنها تفشل لاحقا في طرحها للبيع بالأسواق.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة تضم مجموعة موديلات بارزة أوروبية الصنع، لم يقدر لها الطرح بالأسواق رغم قدراتها الاستثنائية وإمكانياتها الواعدة.

وضمت القائمة، من ماركة لامبورجيني الإيطالية، موديل Italdesign Cala لعام 1995 والذي ظهر بمعرض جنيف الدولي للسيارات غير أنه لم يقدر له الطرح للبيع بالأسواق.







ومن ماركة جاجوار، جاء ضمن القائمة طراز متميز باسم XK-180 أعلنت عنه الماركة البريطانية في عام 1998، ولم يقدر له الطرح للأسواق، وكان ظهوره بمناسبة الذكرى الـ 50 على طرح موديلات جاجوار XK.





من بعده ضمت القائمة، موديل Hunaudieres الذي أعلنت عنه ماركة بينتلي البريطانية كطراز اختباري ولم يقدر له الطرح رسميا للأسواق في عام 1999، وكان يعمل بمحرك خارق W16 بقو 623 حصانا.





من بعده، ضمت القائم طراز أودي Rosemeyer الذي أعلنت عنه الماركة كطراز اختباري، ولم يتم طرحه رسميا للأسواق منذ الكشف عنه عام 2000.





وطراز فولكسفاجن Volkswagen W12 Nardo الذي أعلنت عنه الماركة الألمانية كطراز اختباري، ولم يتم طرحه رسميا للأسواق منذ الكشف عنه عام 2001.





وطراز ساب Aero-X الذي أعلنت عنه الماركة الأوروبية كطراز اختباري، ولم يتم طرحه رسميا للأسواق منذ الكشف عنه عام 2006.





ومن ماركة بي إم دبليو ضمت القائمة طراز M1 Hommage الذي أعلنت عنه الماركة الألمانية كطراز اختباري، ولم يتم طرحه رسميا للأسواق منذ الكشف عنه عام 2008.





ومن لامبورجيني جاء أيضا طراز Lamborghini Estoque الذي أعلنت عنه الماركة الإيطالية كطراز اختباري، ولم يتم طرحه رسميا للأسواق منذ الكشف عنه عام 2008.



