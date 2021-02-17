GMC أكاديا 2021.. أسعار ومواصفات أحدث طرازات العملاق الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة GMC الأمريكية نسخة عام 2021 من طرازها عملاق "أكاديا" للمنافسة ضمن فئات السيارات SUV الضخمة.

وينافس هذا الطراز ماركات أخرى عملاقة مثل كيا "تيلورايد"، وطراز هيونداي "باليسايد".

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه والفئات المتوفرة منه وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

تطرح نسخة العام الجاري من طراز GMC بقدرات تقنية معززة، تشمل أنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، مع توفر إطارات بقياس أكبر يصل لـ 20 بوصة.





الأسعار

يتوفر من طراز GMC "أكاديا" لعام 2021، خمس فئات بتكلفة مختلفة، الافتتاحية باسم SL وبتكلفة 30,995 ألف دولار، ثم فئات SLE بتكلفة 34,795 ألف دولار، وSLT بتكلفة 39,995 ألف دولار، من بعدها تأتي فئة AT4 بتكلفة 42,295 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Denali بتكلفة 47,495 ألف دولار.

المحرك

يتوفر الطراز "أكاديا" من GMC بعدة خيارات فيما يخص المحرك، تشمل محركا بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 193 حصانا، ومحرك بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 310 أحصنة، و محرك آخر بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 230 حصانا.

التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات داخلية تدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت Wi-Fi مزودة بوصلات USB للاتصال بالهواتف الذكية، بقوة 12 فولت.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار آند درايفر"، عرضه لمواصفات وقدرات طراز GMC أكاديا لعام 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، والتي توفر للسائق قيادة أكثر أمانا.

وتشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، والمناطق التي يعجز السائق عن رصدها.