وحوش الطرق الوعرة.. أقوى سيارات الـVAN بنظام الدفع الرباعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار تاريخ صناعة السيارات التابعة لفئة VAN طرحت مجموعة متميزة من الموديلات بقوة الدفع الرباعي، ما ساهم في زيادة مبيعاتها.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم5 أبرز الموديلات التي طرحت ضمن فئة VAN بقوة الدفع الرباعي.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز مرسيدس Sprinter 4×4 الذي توفر بقدرات تمكنه من اقتحام الطرق الوعرة.







ومن ماركة شيفروليه، ضمت القائمة Quigley Conversions GM الذي توفر بقدرات OFF-ROAD لاقتحام الطرق الوعرة.





ومن ماركة فورد، ضمت القائمة طراز E-350 Camper Va، الذي طرح لعام 2014 بقدرات استثنائية.





وضمن القائمة، جاء طراز UAZ SGR Expedition Van، بسعة 2.7 لتر، ينتج قوة 111 حصانا.





ومن فولكسفاجن، ضمت القائمة طراز V0lkswagen Transporter بمحرك ينتج قوة 180 حصانا سعة 2.0 لتر.





ثم طراز تويوتا Mega ACE II بمحرك تربو ديزل بسعة 2.0 لتر وقوة دفع رباعي لاقتحام الطرق الوعرة.





ومن ماركة شيفروليه ضمت القائمة طراز شيفروليه "كودياك"، الذي طرحت منه نسخ في الفترة بين عام 1980 و 2009.





من بعده ضمت القائمة من ماركة نيسان اليابانية طراز NISSAN NV 4X4 CONVERSION الذي توفر بنظام دفع رباعي خارق، وعمل بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر ينتج قوة 375 حصانا.





ومن ماركة بيجو الفرنسية ضمت القائمة طراز بيجو "بوكسر"، الذي توفر بنظام دفع رباعي متميز، وقدرات لاقتحام الطرق الوعرة لدعم عشاق السفاري والتخييم.





في ختام القائمة جاء طراز Mitsubishi 4X4 Delica، الذي طرح عام 1968.



