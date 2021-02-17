جاجوار XF.. أسعار ومواصفات نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة جاجوار نسخة جديدة من طرازها XF لعام 2021 ضمن فئات السيارات السيدان عالية الأداء.

وينافس الطرز الجديد عمالقة آخرين مثل مرسيدس AMG E53.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز شمل الكشف عن قوة محركه، وأبرز كمالياته والفئات المتوفرة منه للبيع.

الجديد بنسخة 2021

أبرز ما أجرته جاجوار من تحديثات على نسخة 2021 من طراز XF، تعزيز قدراته التقنية بمنحة شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 11.4 بوصة.

غير أنها أوقفت طرح المحرك فئة V6 سوبرتشارج ضمن المحركات التي يتوفر بها الطراز.





الأسعار

يتوفر من طراز جاجوار XF لعام 2021، ثلاث فئات بتكلفة مختلفة، الافتتاحية باسم P250 S وبتكلفة 45,145 دولارا، ثم فئة P250 SE بتكلفة 48,245 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة P300 R-Dynamic SE بتكلفة 51,145 دولارا.

المحرك

يطرح الطراز XF بعدة خيارات فيما يخص المحرك، من ضمنها محرك توربيني بسعة 2 لتر ينتج قوة 246 حصانا، ومحرك ينتج قوة 296 حصانا.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات بقياس 11.4 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إضافة لنظام Pivi Pro الذي تطوره جاجوار لسياراتها، ونظام صوتي من ماركة Meridian مكون من 12 سماعة مكبرة.





الأمن والحماية

تشمل أنظمة الأمن والحماية المضافة لطراز، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ.

بالإضافة لنظام كاميرا خلفية لرصد الحركة وتنبيه السائق عند الرجوع بالسيارة للخلف، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار.