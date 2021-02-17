5 خطوات بسيطة لإعادة شحن بطارية سيارتك "المعطلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفاد بطارية السيارة من المفاجآت الثقيلة التي تواجه قائد السيارات، لأنها تصيب المركبة بالشلل التام.

وقد يعتبر كثيرون أن عملية إعادة شحن بطارية السيارة بسيطة وسهلة، وهو ما نراه غالبا عندما نشاهد سيارتين بجوار بعضهما، يحاول أحد سائقي السيارتين إعادة شحن بطارية الأخرى.

وللخروج من هذه الأزمة، وضع موقع "كار أند درايفر" في تقرير له بالصور عدة نصائح.

وقال، في البداية يجب التعرف على أسباب تعطل البطارية، ومنها تشغيل "كشافات" السيارة لفترة طويلة أثناء "الركن" أو ترك أي جهاز داخل السيارة يعمل طوال الليل.



وتابع "تجب ملاحظة أنه إذا ما عادت السيارة للعمل بعد ضخ شحنة كهربائية للبطارية، ومن ثم عادت المركبة للسير من جديد بعد بضعة أيام، فإن هذا يعني أن موعد استبدال البطارية قد حان".

وفي خمس خطوات مبسطة، كشف الموقع عن طريقة إعادة شحن بطاريات السيارة.

الأولى، تحديد مكان القطبين السالب والموجب بالبطارية، وأحيانا ما تطرح بطاريات بغطاء مخصص لحماية القطبين.





الخطوة الثانية وفق موقع "كار أند درايفر"، توصيل وصلات الشحن بالبطارية، لكن يجب مراعاة عدم توصيل الشاحن في الكهرباء خلال عملية التوصيل بقطبي البطارية.

ويتم توصيل وصلة الشاحن الحمراء بقطب البطارية الموجب، ووصلة الشاحن السوداء بقطب البطارية السالب، مع الحرص على إبعاد الشاحن بعيدا عن البطارية قدر الإمكان.





الخطوة الرابعة توصيل التيار الكهربائي بالشاحن، ومن أفضل أنواع شواحن بطاريات السيارات، "أوبتيما"، الذي يناسب غالبية أنواع البطاريات بالسيارات والدراجات النارية.





الخطوة الأخيرة إزالة الوصلات بعد التأكد من إعادة شحن البطارية.

وتوجد شواحن تتوقف عن الشحن بشكل تلقائي في حين توجد أنواع من الشواحن يجب مراقبة عملها وإزالتها يدويا، وشاحن "أوبتيما" من الشواحن التي تتوقف تلقائيا بعد نهاية الشحن.



