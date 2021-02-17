كيا K8 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن أول صور رسمية لخارجية K8 الجديدة كلياً، والتي ستحل محل K7 \ كاديزنا، بتصميم خارجي أجرأ وتقنيات أكثر تطوراً وداخلية أفخم.

وتتميز السيارة بشبك أمامي “وجه النمر” بدون إطار، مع دمجه بشكل أنيق في المصد الأمامي لتمييز K8 عن جميع موديلات كيا الأخرى.

وحصلت السيارة مع مصابيح خلفية LED ملتفة برشاقة حول جوانب السيارة، كما أنها أول موديل إنتاجي يحصل على شعار كيا الجديد.

كيا لم تكشف داخلية K8 بعد ولم توضح مواصفاتها التقنية، وإن وعدت بأن توفر “جودة فاخرة عصرية وأداء ديناميكي”، وسنعلم المزيد عن السيارة في الأشهر القادمة.