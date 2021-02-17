اخبار السيارات

كيا K8 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن أول صور رسمية لخارجية K8 الجديدة كلياً، والتي ستحل محل K7 \ كاديزنا، بتصميم خارجي أجرأ وتقنيات أكثر تطوراً وداخلية أفخم.

وتتميز السيارة بشبك أمامي “وجه النمر” بدون إطار، مع دمجه بشكل أنيق في المصد الأمامي لتمييز K8 عن جميع موديلات كيا الأخرى.

وحصلت السيارة مع مصابيح خلفية LED ملتفة برشاقة حول جوانب السيارة، كما أنها أول موديل إنتاجي يحصل على شعار كيا الجديد.

كيا لم تكشف داخلية K8 بعد ولم توضح مواصفاتها التقنية، وإن وعدت بأن توفر “جودة فاخرة عصرية وأداء ديناميكي”، وسنعلم المزيد عن السيارة في الأشهر القادمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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