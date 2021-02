ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ميتسوبيشي النقاب عن أوتلاندر 2022 الجيل الجديد، وهي أول سيارة ناتجة عن التعاون المباشر بين ميتسوبيشي ونيسان، لتحصل على تحديثات شاملة للتصميم والتقنيات والأداء.

أولاً، ازداد حجم السيارة مقارنة بالجيل الحالي، مع ازدياد عرضها بـ 5 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات بحوالي 3 سنتيمتر، والنتيجة هي ازدياد المساحة الداخلية والتخزينية لأوتلاندر.

كما حصلت الـ SUV الجديدة على تحديثات للتصميم الخارجي، خاصة المصابيح الأمامية والخلفية والنهارية وتصميم النوافذ والأبواب.

كما حصلت الداخلية على مواد أعلى جودة وتقنيات جديدة تشمل لوحة عدادات 12.3 إنش وشاشة مركزية 9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع أنظمة ملاحة والبقاء في حارة الطرق والكروز كونترول وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي والمزيد.

وتعتمد أوتلاندر الجديدة على محرك بنزين 2.5 لتر بقوة 184 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT بـ 8 سرعات وأنظمة دفع ثنائي ورباعي، مع مشاركة المنصة مع نيسان إكس تريل الجديدة.

وستصل أوتلاندر 2022 للوكالات الأمريكية في أبريل ولباقي الأسواق العالمية في نهاية العام الجاري بسعر يبدأ من 25,795 دولار (97,000 ريال).

