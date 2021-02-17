سيات تطرح "ليون" بالغاز الطبيعي.. إليك المواصفات والسعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة سيات (التابعة لفولكس فاجن الألمانية) سيارتها Leon 1.5 TGI الجديدة المعتمدة على نظام الدفع بالغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن السيارة المدمجة Leon 1.5 TGI الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة 96 كيلووات/130 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 200 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع تعشيقات أو ناقل حركة يدوي من ست تعشيقات.

وتتسارع السيارة خماسية الأبواب من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.6 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 203 كلم/س.

وتشتمل السيارة على خزان غاز طبيعي سعة 17.3 كجم يساعدها على الوصول إلى مدى سير يبلغ 450 كلم.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 3.7 كيلو/100 كلم، بينما يبلغ معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كلم.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أن سيارتها Leon 1.5 TGI الجديدة يتم طرحها بخط التجهيزات Style بسعر يبدأ من 29 ألف يورو.