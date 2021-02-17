كيا K8 الجديدة كلياً بديلة كادينزا تظهر في أول صور رسمية+تفاصيل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا رسمياً عن سيارتها K8 الجديدة بالكامل بتصميم مبهر مع شعار كيا الجديد.

تعدُّ كيا K8 هي بديلة كيا كادينزا/K7، وقد أكدت العلامة الكورية أن إطلاقها في السوق الكوري سيتم في وقت لاحق من العام الجاري، لكن غير معروف حالياً متى ستتوفر بأسواقنا.

وكما نرى فإن واجهة K8 تتمتع بشبك وجه النمر على شكل مجوهر مندمج بالمصدات الأمامية ما يجعل الموديل مختلفاً للغاية عن سيارات كيا الأخرى.

كما أن إشارات الانعطاف مستقلة بذاتها، بينما توجد خطوط ديناميكية بالهيكل مستوحاة من اليخوت، ويستمر التصميم الفريد من نوعه في الخلفية التي تمتلك مصابيح ليد متصلة حادّة ممتدة إلى الجوانب.

لم تكشف كيا عن أي شيء آخر حول سيارة K8 موديل 2022 مع عدم تزويدنا بنظرة على الداخلية التي أكدت أنها عصرية عالية فاخرة بلمسات رياضية، على أن يتم إصدار المزيد من التفاصيل خلال الأشهر القليلة المقبلة.