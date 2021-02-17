أسعار ومواصفات مرسيدس A-class نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان صغيرة الحجم، تطرح ماركة مرسيدس نسخة جديدة لعام 2021 من طراز A-CLASS لعام 2021.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



كان أبرز ما أجرته مرسيدس من تعديلات على نسخة 2021 الأحدث من طراز A-CLASS أن وفرته به خيار جديد من الإطارات يصل لقياس 18 بوصة، مع تدعيم منظومته التقنية بإضافة كاميرا خلفية ونظام معلوماتي MBUX.





الأسعار

ويتوفر من طراز مرسيدس A-CLASS فئتان للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية A220 بتكلفة 34,700 ألف دولار، ثم فئة A220 4Matic بتكلفة 36,700 ألف دولار.

المحرك

وتعمل كافة فئات الطراز من مرسيدس بمحرك موحد، هو محرك توربيني بسعة 2.0 لتر ذو 4 إسطوانات، ينتج قوة 188 حصانا بعزم دوران 221 لفة/قدم.





التقنيات

وضمن الكماليات استعرض الموقع القدرات التقنية التي يطرح بها طراز مرسيدس A-CLASS، وتشمل شاشة معلومات يتراوح قياسها ما بين 7 و 10.3 بوصات بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لخاصية بلوتوث وراديو HD، وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز مرسيدس A-CLASS بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، التي توفر قيادة أكثر أمانا للسائق.

ومن أبرز هذه الأنظمة، نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، مع قدرة على استشعار حواف الطرق، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، وتحذير السائق في حالة الاقتراب أكثر من اللازم من السيارات من حوله.