تعرف على السيارات التي تعمل بمحرك mid -engine.. صنع في اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان لما أحدثه طراز شيفروليه كورفيت بنسخته الجديدة العاملة بمحرك mid-engine، أثرا في تسليط الضوء على السيارات العاملة بنفس المحرك.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تمثل أبرز السيارات اليابانية الصنع التي سبق وأن طرحت بمحركات mid-engine من مختلف الماركات اليابانية.

ضمت القائمة في بدايتها من ماركة ميتسوبيشي، طراز Mitsubishi I الذي طرح ضمن فئات هاتشباك المزودة بـ 5 ابواب، ويعمل بمحرك mid-engine.







كما ضمت القائمة طراز Autozam AZ1، الذي طرح بمحرك mid-engine، بقوة 657 سي سي، وينتج قوة 63 حصانا وذو سرعة قصوى تصل حتى 87 ميلا في الساعة.





ومن ماركة هوندا، ضمت القائمة نسخة 1991 المطروحة من طراز هوندا nsx، العاملة بمحرك mid-engine، بسعة 3.0 لتر v6 ينتج قوة 270 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة طراز من ماركة "ميتسوكا" اليابانية، هو طراز Orochi العامل بمحرك mid-engine، فئة V6 بسعة 3.3 لتر ينتج قوة 230 حصانا.





طراز آخر من ماركة هوندا جاء ضمن القائمة، هو طراز S660 الذي طرحته ماركته اليابانية بمحرك mid-engine، يعمل بقوة 658 سي سي.





من بعده، ضمت القائمة طراز هوندا NSX بنسخته المطروحة لعام 2016، وكان من أبرز السيارات اليابانية التي طرحت بمحرك mid-engine، وينتج 573 حصانا.





ثم جاء ضمن القائمة نسخة عام 1996 التي طرحت من طراز Tommykaira ZZ الياباني، التي توفرت بمحرك متوسط المركز أيضا، بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 190 حصانا.





ثم طراز آخر من هوندا جاء ضمن القائمة، هو طراز Beat الذي طرحته الماركة اليابانية للتسعينيات بمحرك متوسط المركز بقوة 656 سي سي ما يعادل 63 حصانا، وتصل سرعته القوى لـ 84 ميلا في الساعة.



