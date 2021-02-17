اتفاقية مهمة لـBMW.. الشركة الألمانية تتحرك في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت شركة بي.إم.دبليو الثلاثاء اتفاقا مع شريكتها الصينية بريليانس المتضررة من جائحة كورونا لتصنيع المزيد من السيارات في الصين.

وقال متحدث باسم بي.إم.دبليو إن الشركة تريد تأمين طاقة إنتاجية إضافية في السوق الصينية المتنامية.



وأضاف "يمكننا إنتاج المزيد، وتحصل بريليانس على المزيد من العمولات، فهو اتفاق مربح للطرفين".

يذكر أن هذا الاتفاق منفصل عن الشركة المشتركة بي.إم.دبليو بريليانس أوتو المملوكة للشركتين الألمانية والصينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث باسم بي.إم.دبليو إنه لم يتم تحديد الطرز التي ستقوم بريليانس بتصنيعها في مصنعها بمدينة شينيانج، كما لم يكشف المتحدث عن عدد السيارات المنتظر إنتاجه.

وتحتاج زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع في الصين إلى موافقة الحكومة الإقليمية.

يذكر أن الصين تشتري سيارة من بين كل ثلاث سيارات تبيعها بي.إم.دبليو في العالم.

وكانت مبيعات بي.إم.دبليو في الصين قد زادت خلال العام الماضي بنسبة 7% إلى 777 ألف سيارة.