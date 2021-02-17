اخبار السيارات

موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أول رخصة لطائرة ومفاجأة جاجوار لتسلا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

طانية، أن سياراتها ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2025.

 منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الموافقة على ترخيص أول مركبة أرضية-جوية هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة.

 تطرح GMC الأمريكية المنتجة للشاحنات الأكثر شهرة في منطقة الخليج، نسخة جديدة لعام 2021 من شاحنتها المتميزة "كانيون".

 سيارات الأجرة الصفراء في مدينة نيويورك، أصبح وجودها نادر في الشوارع، ومستقبلها غامضا، بعد عام على بدء الجائحة.

 انطلق عهد تصنيع السيارات فائقة الأداء بأودي مع فئة RS، بطراز RS2 Avant عام 1994، بمحرك توربيني ينتج قوة 311 حصانا.

 اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا من التوصل إلى اتفاق لإنتاج سياراتها في الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لأول مرة.

 رغم تعدد العلامات التجارية، تعد الفروق بين بطاريات السيارات ليست كبيرة، كما أنه لا توجد توصيات بشأن الاسم التجاري المناسب لكل سيارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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