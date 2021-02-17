ما هي سيارات الـRS عالية الأداء؟.. جولة بالصور مع أودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق عهد تصنيع السيارات الرياضية فائقة الأداء بأودي مع فئة RS، بطراز RS2 Avant عام 1994، بمحرك توربيني ينتج قوة 311 حصانا.

هذه الفئات الرياضية بماركة أودي تعادل فئة M لماركة بي إم دبليو، وفئة AMG لماركة مرسيدس بنز، ويعتبر طراز R8 من السيارات الرياضية الأبرز التي تطرحها ماركة أودي، ولكن كانت بداية عهد تصنيع السيارات الرياضية فائقة الأداء بأودي مع فئة RS.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لأبرز الموديلات التي قدمتها أودي ضمن فئة RS الرياضية عالية الأداء منذ بداية ظهورها.

ضمت القائمة في بدايتها، طراز أودي RS2 Avant موديل عام 1994، الذي طرح بمحرك توربيني بسعة 2.2 لتر وينتج قوة 311 حصانا.





ثم طراز أودي RS4 Avant موديل عام 2000، الذي طرح بمحرك توربيني V6 بسعة 2.7 لتر وينتج قوة 375 حصانا، إضافة لناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.





من بعده ضمت القائمة طراز أودي RS6 Sedan موديل عام 2002، الذي طرح بمحرك توربيني مزدوج V8 بسعة 4.2 لتر وينتج قوة 450 حصانا.





تلاه طراز أودي RS6 Avant موديل عام 2002، الذي طرح بمحرك توربيني مزدوج V8 ينتج قوة 473 حصانا، بأداء استثنائي.





من بعده جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، طراز أودي RS4 Sedan موديل عام 2005، الذي طرح بمحرك فئة V8 بسعة 4.2 لتر وينتج قوة 420 حصانا.





وضمت القائمة أيضا، طراز أودي RS4 Cabriolet موديل عام 2006، و طراز أودي RS4 Avant موديل عام 2005.





من بعده، ضمت القائمة سيارات أودي TT RS، و TT RS Roadster التي طرحت لعام 2009، وخلال العقد المنقضي، قدمت أودي مجموعة متميزة من الموديلات ضمن فئة RS كان أبرزها طراز TT RS Coupe موديل عام 2016، وطراز RS Q3 موديل عام 2020، وأيضا طراز أودي RS Q8 موديل عام 2020.



