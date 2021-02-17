أسباب تؤدي إلى توقف عمل محرك السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال أثناء القيادة على الطرق، أحد هذه المشاكل هي توقف محرك السيارة بشكل مفاجئ، ولعدم دراية الكثير من السائقين لسبب حدوث هذه المشكلة، نستعرض لكم اليوم أبرز الأعطال التي قد تتسبب في إيقاف محرك السيارة عن العمل.

– ضعف البطارية

تعتبر البطارية من أهم الأجزاء المسؤولة عن حركة السيارة وتشغيل الأجزاء الكهربائية بها، لكن في حال تعرضها للتلف أو انتهاء عمرها الافتراضي فإنها تفقد قدرتها عن توليد الطاقة الكافية لحركة السيارة، وهو ما قد يسبب توقف السيارة بشكل كامل عن العمل.

– الدينامو

فى حالة وجود أى عطل في الدينامو أو المولد الكهربائي المدمج في السيارة، فإنه يؤدي إلى حدوث عجز في توفير التيار الكهربائي الكافي لعمل السيارة، ومن بينها المحرك.

– البواجي

وجود عطل ما في البواجي (شمعات الاحتراق) يسبب توقف السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن إشعال خليط الوقود والهواء في المحرك، وبالتالى يتوقف المحرك عن العمل.

– حساس الكرنك

يعمل حساس الكرنك على مراقبة موضع أو سرعة دوران عمود المرفق ويستخدم في أنظمة إدارة المحرك للتحكم في عملية حقن الوقود أو توقيت تشغيل نظام الإشعال في المحرك، وإذا حدث به أى خلل مفاجئ يقوم بإيقاف عمل المحرك.

– كنترول السيارة

هو وحدة التحكم فى المحرك وهو عبارة عن وحدة تحكم إلكترونية أو جهاز حاسوب صغير يتحكم في جميع العمليات المتعلقة بوظائف وأداء المحرك، ووجود أى خلل به يجعل هناك خللا فى الأدوار الوظيفية لباقى الأجزاء، مما يسبب توقف المحرك عن التشغيل.

– طرمبة الوقود

طرمبة الوقود ( مضخة الوقود) هي من أهم الأجزاء في السيارة، حيث أنها الجزء المسؤول عن ضخ الوقود من الخزان إلى المحرك، وفي حال حدوث انسداد لها أو خلل ما، فإن تتسبب في إعاقة عملية ضخ الوقود عبرها، وإعاقة وصوله بمعدل مناسب لمحرك السيارة.