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كيف يتم استرداد قيمة المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها؟ “المرور” يجيب

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن طريقة استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها.

وأوضحت إدارة المرور في ردّها أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًا، وذلك بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”، وفيما يخص طريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، يتم بالنقر على خدماتي، ومن ثم اختيار خدمات المرور، والضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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