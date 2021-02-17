كيف يتم استرداد قيمة المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها؟ “المرور” يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن طريقة استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها.

وأوضحت إدارة المرور في ردّها أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًا، وذلك بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”، وفيما يخص طريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، يتم بالنقر على خدماتي، ومن ثم اختيار خدمات المرور، والضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.