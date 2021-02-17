“المرور” نصائح لقائدي السيارات أثناء السير بجوار النقل الثقيل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شددّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على قائدي السيارات باتباع بعض النصائح عند المرور بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

محمد يوسف

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