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“المرور” نصائح لقائدي السيارات أثناء السير بجوار النقل الثقيل

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شددّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على قائدي السيارات باتباع بعض النصائح عند المرور بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

وأوضحت إدارة المرور أنه يجب توخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة واتباع هذه النصائح:

  1. ترك مسافة كافية تسمح للمركبات الثقيلة بالتوقف.
  2. الابتعاد عن النقاط العمياء.
  3. ترك مسافة أكبر عند التجاوز.
  4. فسح المجال للسيارات الثقيلة عند الانعطاف.
  5. استخدام إشارات التنبيه عند التجاوز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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