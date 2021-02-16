الكشف عن الأسعار الأمريكية لـ “انفينيتي QX50 2022” وقريباً بالسعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت انفينيتي الأسعار الأمريكية لـ QX55 موديل 2022، والتي تبدأ من 46,500 دولار (174,000 ريال قبل الضرائب) للفئة الأساسية وتصل إلى 57,000 دولار (213,000 ريال) لفئة “سنسوري” الأعلى في المجال.

السيارة مستندة على انفينيتي QX50 ولكن بتصميم أكثر رياضية وانسيابية، مع شبك أمامي بارز ومصابيح أمامية LED وفتحات هواء رياضية ولمسات سوداء مصقولة، مع جنوط 20 إنش.

في الوراء نرى المصابيح الخلفية LED الأنيقة ونظام عادم ثنائي.. وبالانتقال للداخلية نرى شاشتين لمسيتين 7 و8 إنش مع لوحة عدادات تقليدية، وستكون QX55 أول سيارة انفينيتي تدعم تطبيق ابل كاربلاي اللاسلكي.

وتشمل مواصفات السيارة زخرفات ألمنيوم داخلية وتهوية وتدفئة المقاعد الأمامية ونظام سمعي Bose بـ 16 مكبر صوت وزخرفات خشبية، مع عدد واسع من أنظمة السلامة مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير من مغادرة حارة الطريق.

وتعتمد انفينيتي QX55 2022 على محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 271 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي قياسي وناقل حركة CVT.

الجدير بالذكر أن التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تنوي قريباً تدشين انفينيتي QX55، لذا ترقبوا تغطيتنا في الخليج ٣٦٥ نت للحصول على جميع تفاصيلها بإذن الله.

لمعرفة تفاصيل أكثر عن انفينيتي من أسعار وعروض وأماكن الفروع وساعات العمل ولتجربة السيارات، يسعدنا تواصلكم مع الوكيل المحلي “شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة” مباشرة عبر الرابط: https://bit.ly/3qnHP8y

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