جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت جمس همر 2022 الكهربائية الجديدة في أول صور على أرض الواقع أثناء اختبارها ونقلها في الطرق العامة بجوار شيفروليه سيلفرادو 2022 فيس ليفت.

همر الجديدة تبدو عملاقة ومهيبة تماماً مقارنة بالسيارات الأخرى.. كما نلاحظ بعض الاختلافات مقارنة بنسخة التدشين، مثل مرايا الأبواب الجديدة الأكثر أناقة.

داخلية السيارة مموهة جيداً ولكن ظهرت بعض اللقطات للوحة القيادة التي تشمل شاشة معلومات ترفيهية 13.4 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش.

وستقدم جمس “الإصدار الأول” لهمر الجديدة في نهاية 2021 بثلاثة محركات كهربائية وبطاريات أولتيوم الثورية الجديدة بقوة إجمالية 1000 حصان ومدى يتعدى 560 كيلومتر لكل شحنة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin