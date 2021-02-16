بورش لن تصنع سياراتها في الصين لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – الصين هي أكبر سوق لسيارات بورش في العالم، حيث بلغت مبيعاتها هناك 88,968 سيارة العام الماضي، مقارنة بـ 80,892 سيارة في أوروبا، و57,294 سيارة في الولايات المتحدة.

ولكن بينما قررت العلامات الفاخرة الأخرى مثل أودي ومرسيدس وبي أم دبليو صنع سياراتهم في الصين للاستفادة من ازدياد الطلب المحلي على الموديلات الفاخرة، وضح المدير التنفيذي لبورش، أوليفر بلوم، أن العلامة غير مهتمة بإنتاج سياراتها في الصين.

وقال بلوم أن بورش متمسكة بإنتاج أغلب سياراتها في ألمانيا لأن الحفاظ على صورة “صُنع في ألمانيا” أهم من توفير تكاليف الإنتاج والعمالة برأيه.

وأردف بلوم: “ليس من المنطقي نقل الإنتاج إلى الصين حالياً، ولكن بعد 10 أعوام؟ من يدري”.