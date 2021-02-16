طريقة استخدام المحادثة الأونلاين عبر موقع يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر 90 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر وتركيا، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية.

وفي إطار سعيها للحفاظ على ريادتها قدمت الوفاق خدمة المحادثة الأونلاين عبر موقع يلو، وذلك لتوفير الوقت والمجهود على عملائها، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع عبر هذا الرابط، ثم الضغط على أيقونة المحادثة أسفل الموقع على اليمين.

ثم قم بملء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الإسم والبريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ونص الرسالة ثم الضغط على ارسال للتواصل مباشرة مع أحد ممثلي خدمة عملاء يلو للاستفسار عن أي معلومة تريدها تخص الشركة الأولى بمجال تأجير السيارات في السعودية.

هذا والجدير بالذكر أن يلو تقدم لعملائها العديد من الخدمات المميزة بداية من عضوية أميالي والتي تقدم العديد من المميزات والخصومات وصولاً إلى خدمة الصيانة المتنقلة لكافة عملائها في المملكة، حيث تتكون هذه الخدمة من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة.

ويمكنك الان الحجز بسهولة عبر :

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: ا920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور