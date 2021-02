كيا نيرو 2022 الجيل الجديد يظهر أثناء اختباره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كيا نيرو ستحصل على جيل جديد كلياً خلال 2021، وقد ظهرت السيارة أثناء اختبارها مؤخرًا بتمويهات كثيفة، ومع ذلك يمكن ملاحظة بعض ملامح التصميم المستوحاة من كيا هابانيرو الاختبارية.

كيا دشنت هابانيرو في معرض نيويورك للسيارات 2019 بتصميم خارجي فريد من نوعه مقارنة بموديلات كيا الأخرى، وربما يعطينا لمحة عن مستقبل لغة تصميم العلامة.

وستتوفر نيرو الجديدة بفئات هجينة عادية وبالقابس وفئة كهربائية بالكامل بتقنيات أكثر عصرية وربما محركين كهربائيين ودفع كلي.

من المتوقع تدشين كيا نيرو الجديدة كلياً في الربع الأخير من العام الجاري كموديل 2022.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin