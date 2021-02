هيونداي سانتاكروز 2022 تظهر أثناء الاختبارات الثلجية في فنلندا 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي سانتاكروز بيك أب الجديدة كلياً أثناء اختبارها على بحيرة متجمدة في فنلندا، ويبدو من التمويهات الكثيفة أن البيك أب لا يزال أمامها عدة أشهر قبل التدشين.

وتهدف هيونداي لطرح البيك أب الصغيرة في الأسواق العالمية لمنافسة هوندا ريدج لاين المحدثة وفورد مافريك الجديدة، كما فتحت هيونداي الباب لتطوير موديلات بيك أب أخرى أكبر حجمًا للمهام الثقيلة في الأعوام القادمة.

وستشارك سانتاكروز المنصة مع توسان الجديدة بالإضافة إلى بعض التقنيات وملامح التصميم الخارجي، ومن الواضح أن البيك أب ستتغير بشكل ملحوظ مقارنة بالنسبة الاختبارية المدشنة في 2015 ولا غرابة هنا مع تطور لغة تصميم هيونداي في الأعوام الأخيرة.

وستبدأ هيونداي بإنتاج سانتاكروز في النصف الثاني من العام في مصنع مونتجمري في ولاية ألاباما الأمريكية مع طرحها كموديل 2022.

