GMC تطرح "كانيون".. أسعار أشهر شاحنة أمريكية في الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح GMC الأمريكية المنتجة للشاحنات الأكثر شهرة في منطقة الخليج، نسخة جديدة لعام 2021 من شاحنتها المتميزة "كانيون".

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الشاحنة، شمل الكشف عن قوة محركها والفئات المتوفرة منها للبيع بالأسواق، وأبرز كمالياتها.





الجديد بنسخة 2021

حسنت GMC من التصميم الخارجي الأمامي والخلفي لنسخ 2021 من شاحنة "كانيون"، مع تدعيم منظومتها التقنية ومنحها إطارات بقياس أكبر يصل لـ 31 بوصة.

الأسعار

ويتوفر من الشاحنة 4 فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم Elevation Standard بتكلفة 27,595 ألف دولار، ثم فئة Elevation بتكلفة 31,195 ألف دولار، ثم فئة at4 بتكلفة 39,395 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الشاحنة باسم Denali بتكلفة 42,095 ألف دولار.

المحرك

تحظى شاحنة GMC كانيون بعدة خيارات فيما يخص المحرك، فتتوفر فئتها الافتتاحية بمحرك بسعة 2.5 لتر وأقوى محرك يطرح للشاحنة، هو محرك V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 308 أحصنة.





التقنيات

ويحظى الطراز منظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات داخلية بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي من ماركة BOSE الفخمة.

الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام استشعار متطور خلف السيارة يساعد السائق عند القيام بركن السيارة ويحذره في حال الاقترا أكثر من اللازم من حواف الطرق.



