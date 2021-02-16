بأجنحة قابلة للطي.. الترخيص لأول سيارة طائرة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الموافقة على ترخيص أول مركبة أرضية-جوية هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، حصلت الطائرة "تيرافوجيا ترانزيشن Terrafugia Transition" على رخصة للطيران، ما يمنحها الضوء الأخضر للإقلاع.



وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية، أن رخصة الطائرة خاصة فقط بالطيارين ومدارس الطيران، لكن السيارة الطائرة ستصبح قانونية في الشوارع بعد مرور عام آخر أو نحو ذلك كونها لا تزال بحاجة إلى تلبية معايير السلامة على الطرقات.

وعقب السماح بترخيصها للعمل في الشوارع، سيتمكن السائقون من تحويل قيادة السيارة إلى وضع الطيران في أقل من دقيقة، والإقلاع والهبوط في المطارات الصغيرة أو الطرق السريعة.





وتضع تيرافوجيا (المملوكة لشركة جيلي الصينية) مخطط زمني للانتهاء من الإنتاج واستصدار الموافقات على السيارة الهجينة ذات المقعدين بحلول عام 2022، وسيكون على المهتمين بتجربتها الحصول على رخصة قيادة وشهادة طيار رياضي.

وحال فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) دون إطلاق السيارة الطائرة رسميا عام 2019 بحسب مخطط الشركة، ولكن المدير العام ، كيفن كولبورن، قال للصحفيين أن فريقه "اجتهد كثيراً خلال العام رغم الوباء، وظل مركزًا، وحسّن نظام الجودة، وأكمل الجوانب الحاسمة للتصميم، وصنع السيارة، وأكمل 80 يومًا من اختبار الطيران، وسلم 150 وثيقة فنية واجتاز بنجاح تدقيق إدارة الطيران الفيدرالية".

وأضاف: هذا إنجاز كبير في سبيل تنفيذ مهمتنا لتقديم أول سيارة طائرة عملية في العالم."

مواصفات السيارة الطائرة

تزن نحو 1300 رطل

لديها معدات هبوط ثابتة وأجنحة قابلة للطي.

تصل سرعتها إلى 100 ميل في الساعة

يمكنها الارتفاع إلى نحو 10000 قدم

محرك Rotax 912iS Sport الذي يعمل بالوقود بقوة 100 حصان

يمكن تشغيل المحرك إما بالبنزين الممتاز أو وقود الطائرات 100 لتر، بينما يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك كهربائي هجين

فرامل قرصية هيدروليكية للعجلات الأربع

قفص أمان صلب من ألياف الكربون

مظلة لهيكل الطائرة

معدات هبوط ثابتة وجناحين بعرض 27 قدمًا

وتطوى الأجنحة للسماح بالتخزين السهل في مرآب لسيارة واحدة

ولقيادتها سيحتاج الملاك إلى رخصة قيادة وشهادة طيار رياضي، كما يمكن لأصحاب السيارات الطائرة الهبوط في الشوارع الرئيسية والمطارات الصغيرة وركنها في منازلها.





وهذا يختلف عن النماذج الأولية للسيارات الطائرة التي طورتها أوبر، وبي إم دبليو، وكيتي هاوك وغيرها، والتي تتضمن مركبات تشغل مجالًا جويًا تجاريًا.

سعر السيارة الطائرة

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أنه في عام 2018، تم تسعير السيارة الطائرة ذي المقعدين بمبلغ 400 ألف دولار.

وتعمل تيرافوجيا على تطوير عدة نماذج من السيارات الطائرة، بما في ذلك سيارة TF-X التي تتسع لأربعة أشخاص، وهي سيارة كهربائية هجينة بأربعة مقاعد مع إمكانات إقلاع وهبوط رأسية.





ومن المقرر أن تكون TF-X سيارة ذاتية القيادة، تسمح للركاب بتحديد وجهتهم عبر جهاز كمبيوتر.

يذكر أن شركة جيلي الصينية، الشركة الأم لشركة فولفو، كانت قد استحوذت على تيرافوجيا في عام 2017.