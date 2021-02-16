أقوى سيارات شيفروليه في 110 أعوام.. تاريخ بالصور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل شيفروليه العام الجاري، بمرور 110 أعوام على تأسيسها، وخلال هذه الفترة طرحت الشركة موديلات حققت مبيعات هائلة وأخرى لم يحالفها الحظ.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أقوى الموديلات التي طرحتها الشركة الأمريكية على مدار تاريخها الحافل.

وضمت القائمة في بدايتها، شيفروليه Series C Classic Six الذي طرح عام 1911، وكان يعمل بسعة 4.9 لتر.







وموديل شيفروليه Series 490 الذي طرح عام 1915، وكان من أوائل الموديلات التي وفرتها الشركة بتصميم خارجي متعدد الأشكال.





ثم موديل شيفروليه Series AC International الذي طرح عام 1929، وكان من أوائل الموديلات التي عملت محرك متوسط المركز.





من بعده ضمت القائمة شاحنة شيفروليه Advance Design التي خرجت منها منها مجموعة كبيرة من الشاحنات عام 1947 بقدرات استثنائية.





ثم بداية ظهور طراز كورفيت، الذي أصبح أشهر الموديلات التي طرحتها شيفروليه عبر تاريخها، وكان ظهوره الأول في عام 1953، وأول نسخة منه عملت بمحرك بسعة 3.9 لتر.





ومن أهم موديلات شيفروليه عبر تاريخها، جاء طراز "إمبالا" الذي كان ظهر عام 1958، وتوفر بمحرك V8 سعة 5.7 لتر.





ومن حقبة الستينيات، كان من أهم السيارات التي طرحتها شيفروليه في تاريخها، كمارو الرياضي، الذي ظهر عام 1966.





ومن حقبة الثمانينيات، ضمت القائمة، الجيل الأول من شاحنات شيفروليه S10، الذي مهد لظهور شاحنات كولورادو.





وضمت القائمة، طراز شيفروليه Tahoe الذي حقق نقلة في صناعة شيفروليه للسيارات SUV، وكان ظهوره الأول عام 1995.





ثم جاء الظهور الأول لشاحنة شيفروليه سيلفادور عام 1998 لتنافس شاحنات من ماركة GMC وفورد.





وضمت القائمة الطراز الكهربائي "بولت" الذي صنعت من خلاله شيفروليه مكانة متميزة في عالم صناعة السيارات الكهربائية.





واختتم الموقع القائمة بأحدث نسخة من طراز شيفروليه كورفيت لعام 2019، وهي أول نسخة تطرح من هذا الطراز بمحرك متوسط المركز.



