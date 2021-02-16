3 نصائح لاختيار بطارية مناسبة لسيارتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تعدد العلامات التجارية، تعد الفروق بين بطاريات السيارات ليست كبيرة، كما أنه لا توجد توصيات بشأن الاسم التجاري المناسب لكل سيارة.

لكن موقع "كار أند درايفر" قدم في تقرير 3 نصائح استرشادية لاختيار النوع المناسب من البطاريات للسيارات العاملة بالمحروقات.

الحجم

من المهم التأكد من أن حجم البطارية يناسب السيارة سواء كانت عملية الشراء تتم بمعرفة السائق، أو بمعرفة متخصص بإحدى ورش الصيانة.

وتوجد مجموعة من المقاسات المتوفرة للبطاريات، تتناسب مع غالبية السيارات منها قياس 24/24F الذي يناسب سيارات هوندا وأكيورا و تويوتا و لكزس و نيسان.

وقياس آخر هو 35، يتناسب مع موديلات تطرحها تويوتا وهوندا ونيسان وسوبارو.

في حين أن قياس البطاريات 48H6، تناسب أكثر السيارات الألمانية والأمريكية الصنع، ويمكن تحديد بسهولة القياس الأنسب لبطاريتك عبر الرجوع لكتيب السيارة.

النوع

لمعرفة النوع المناسب الذي تحتاجه سيارتك من البطاريات، تحقق من مقدار القوة الكهربائية التي تحتاجها سيارتك، وتطرح غالبية السيارات ببطاريات بقوة 12 فولت SLA.

في حين تتوفر السيارات العاملة بأداء فائق في غالبية الأحيان ببطاريات من الليثيوم أيون.

عزم المحرك



يجب معرفة عزم تدوير المحرك الذي توفره البطارية، والذي يكتب على البطارية برموز CA اختصارا لمصطلح cranking amps بمعنى "أمبير التدوير".

وتتوفر بطاريات مخصصة لتدوير المحرك في درجات البرودة، تحمل رمز CCA، ويتوقف اختيار هذه البطاريات على معدل التيار الكهربائي الذي تضخه، خلال ما يتراوح بين 30 و32 ثانية.

وكلما تمكنت البطاريات من ضخم معدل أعلى من التيار الكهربائي كان ذلك أفضل للسيارة.