مرسيدس تحدد موعد تدشين سي كلاس 2022+معلومات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس أنها ستكشف عن الجيل الجديد من سي كلاس الأسبوع المقبل، وتحديداً في 23 فبراير على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وسيتم بث العرض التقديمي عبر الإنترنت.

وبالرغم من أنهم لم يُصرحوا بذلك رسمياً، إلا أنه من المتوقع أن تتوفر سي كلاس 2022 لأول مرة بنسختي سيدان وواجن، ورُبما نسخة واجن أكثر ملائمة للطرق الوعرة يُطلق عليها اسم سي كلاس All-Terrain.

ستتوفر السيارة بمحركات هجينة تعد الأولى من نوعها في طرز مرسيدس، وتُشير التقارير السابقة إلى أنها ستتوفر بمحركات هجينة خفيفة وهجينة بالقابس، حيث تخطط الشركة لتوفيرها بمحركات بنزين وديزل بمساعدة كهربائية فقط.

قد تكشف الشركة عن C300 أولاً مع دفع خلفي أو كُلي اختياري، وقوة إجمالية تبلغ حوالي 250 حصان، مع نسخة هجينة بالقابس ستنطلق بعد ذلك، على أن تكتمل التشكيلة بنسخة C63 ربما مع محرك هجين بالقابس سعة 2.0 لتر بقوة أكبر من 500 حصان.

في الداخل، ستحصل المقصورة على الكثير من مزايا اس كلاس الجديدة مع لوحة عدادات مشابهة، ونفس النظام الترفيهي MBUX من الجيل الثاني مع شاشة لمسية كبيرة، كما يُظهر الإعلان التشويقي الأخير لمحة عن المصابيح الأمامية والتي تتمتع بتصميم أكثر استدارة، ورسومات مختلفة مقارنة بـ اس كلاس.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin