لكزس تستعد لتقديم نسخة رياضية من سيارتها IS

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نشرت لكزس صورة تشويقية لسيارتها القادمة، كاشفة عن أنها ستكون طراز اف سبورت جديد لواحدة من طرازاتها المعروضة حالياً، ومن الواضح أن السيارة في الصورة تحمل نفس غطاء المُحرك المستخدم على محرك V8 سعة 5.0 لتر في RC F وGS F.

هذا الأمر يجعلنا نفترض بأن محرك الطراز الجديد سيكون V8 أيضاً، في حين أن تصميم الشعار ليس تصميم حرف F الذي نراه في طرازات لكزس عالية الأداء الأخرى، ما يعني أنها قد يتم إصدارها كطراز اف سبورت جديد.

يُذكر أن LC 500 هو الطراز الوحيد حالياً الذي يمتلك محرك V8 ولا يوجد لديه فئة اف سبورت، لكن يبدو أن تقديم مثل هذا الطراز سيكون متأخراً جداً في دورة حياة الكوبيه، لذا يُمكن أن تكون نسخة V8 من LS، لكن يبدو هذا خياراً مستبعداً أيضاً.

يقودنا التفكير إلى الخيار الأكثر وضوحاً، حيث سجلت لكزس علامة IS 500 التُجارية العام الماضي، ويُشير تقرير من مجلة بيست كار إلى أن إصدار V8 من IS كان قيد التطوير بالفعل.

في الختام، إذا كان هذا هو الأمر بالفعل، فالسؤال الآن، هل سيكون مجرد خيار محرك إضافي؟ أم ستحصل السيدان الرياضية على ترقيات تصميمية؟ سنعرف الإجابة على ذلك بالتأكيد في الأيام القادمة.