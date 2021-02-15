اخبار السيارات

سيارة دييجو مارادونا من طراز بورش كاريرا معروضة للبيع في مزاد

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ستُعرض سيارة بورش 911 كاريرا كانت مملوكة لنجم كرة القدم الأرجنتيني المتوفي دييجو مارادونا للبيع في بيت مزاد Bonhams الأوروبي.. ويبدو أن السيارة بحال ممتازة، بينما سجل عداد المسافات فيها 120,000 كيلومتر.

ما يميز السيارة بشكل إضافي أنها ضمن إصدار محدود لكاريرا في أوائل التسعينات باسم Type 2 كاريرا 2 WTL، والذي صنعت منه بورش 1200 نسخة فحسب على مدار عامين.

وتأتي السيارة بنفس محرك 3.6 لتر الأصلي بقوة 250 حصان وسرعة قصوى 200 كلم\س، مع نفس الطلاء الفضي الأصلي والداخلية الجلدية السوداء الأنيقة.

من المتوقع وصول سعر السيارة في المزاد إلى 200,000 يورو، ما يعادل 901,000 ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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