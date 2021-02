سيارة دييجو مارادونا من طراز بورش كاريرا معروضة للبيع في مزاد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ستُعرض سيارة بورش 911 كاريرا كانت مملوكة لنجم كرة القدم الأرجنتيني المتوفي دييجو مارادونا للبيع في بيت مزاد Bonhams الأوروبي.. ويبدو أن السيارة بحال ممتازة، بينما سجل عداد المسافات فيها 120,000 كيلومتر.

ما يميز السيارة بشكل إضافي أنها ضمن إصدار محدود لكاريرا في أوائل التسعينات باسم Type 2 كاريرا 2 WTL، والذي صنعت منه بورش 1200 نسخة فحسب على مدار عامين.

وتأتي السيارة بنفس محرك 3.6 لتر الأصلي بقوة 250 حصان وسرعة قصوى 200 كلم\س، مع نفس الطلاء الفضي الأصلي والداخلية الجلدية السوداء الأنيقة.

من المتوقع وصول سعر السيارة في المزاد إلى 200,000 يورو، ما يعادل 901,000 ريال.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin