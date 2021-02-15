نيسان تنفي إجراء محادثات مع أبل لصنع سيارتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أيام، سُئل المدير التنفيذي لنيسان، ماكوتو أوتشيدا، عن احتمالية التعاون مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية، مجيباً بأن نيسان تسعى “لأخذ مبادرات جديدة والتعاون مع شركات تتميز بالحرفية والخبرة”، ما فتح المجال لفرص التعاون بين الطرفين.

ولكن الآن تم غلق باب الشائعات بشكل نهائي مع تصريح مدير عمليات نيسان، أشواني جوبتا، لمجلة Financial Times، بأن نيسان ليست في محادثات ثنائية حالية مع أبل حول مشروعها.

مع ذلك جوبتا لم ينف إجراء محادثات سابقة مع أبل، وهو ما أكدته مصادر مجلة Financial Times، بأن خلافات رئيسية بين نيسان وأبل أدت لتعطل المحادثات في وقت مبكر، غالبًا حول إدارة المشروع وكيفية الترويج له.. حيث ترفض أبل مشاركة الجوانب التسويقية للسيارة مع الشركة المصنعة.

البحث مستمر إذن عن شريك جديد لأبل.. ربما شركة سيارات صغيرة أو متوسطة تقبل بفكرة التعاقد المالي لصنع موديلات الشركات الأخرى بدون مقابل تسويقي.