لماذا تحصل على خدمة التأجير طويل الأمد من يلو؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما يمثل شراء سيارة جديدة تحدي صعب، بداية من حيرة اختيار السيارة وصولاً إلى تكاليف الصيانة والتأمين، ولذا أصبح اختيار الإيجار طويل الأمد قرار مميز، ولذا حرصت الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على تقديم خدمة الإيجار طويل الأمد، مع توفير العديد من المميزات لضمان راحة العميل وحصوله على أسرع خدمة، ونستعرض فيما يلي مميزات التأجير طويل الأمد.

راحة البال التامة

فما عليك سوى الاستمتاع بالتنقل بالسيارة التي اخترتها نهتم بجميع إجراءات الصيانة المطلوبة و التأمين و جميع الخدمات الإضافية المقدمة.

اختيار سيارة أحلامك

حيث يمكنك اختيار سيارتك ضمن أسطول ضخم من أحدث السيارات الموجودة في السوق السعودي.

التوفير

حيث أن رسوم الخدمة ثابتة وميسرة عن طريق دفعات شهرية و تكون شاملة لجميع الامتيازات والخدمات المضافة المقدمة من يلـو.

الصيانة السريعة

حيث تمتلك يلو أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات.

هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى والتي تشمل:

تأمين شامل على السيارة

الاستفادة من ميزة عضوية أميالي الخاصة بشركة يلـو

يحصل متلقي هذه الخدمة على سيارة بديلة في حال الحوادث لا قدر الله

الصيانة المجانية المقدمة طوال مدة العقد.

خدمة عملاء على مدار الساعة والتي تمكنك من التواصل مع موظفين خدمة العملاء في أي وقت ليقوموا بمساعدتكم وخدمتكم بالسرعة الممكنة.

كما يمكنك الان الحجز بسهولة عبر :

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: ا920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور