قائد القوات البرية الإماراتية: آيدكس تجل واضح لجهود تكريس الصناعة العسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية الإماراتية إن معرضي "آيدكس" و"نافدكس"، الشاهد القريب على دولة تحقق في التنمية والاقتصاد والرفاه، ما لا يتحقق في غيرها.

وتحقق في الأمن والعدل، وهي تحمي تنميتها ورفاه شعبها وأمنها واستقرارها، وعدلها بجيش قوي، برهن على أهميته وضرورته طوال تاريخه، خصوصاً حين قدم الشهداء الأبطال فداء للوطن والأمة.

وأضاف: يكفي أن معرض الدفاع الدولي "آيدكس" سليل جيش دولة الإمارات فكراً وتطبيقاً وشغفاً، حيث قواتنا المسلحة مدرسة وجامعة منذ الغرس المثمر للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وصولاً إلى العهد الزاهر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكد في كلمة عبر مجلة "الجندي" إن "آيدكس" تَجَلٍّ واضح وعزيز لجهود متعاظمة نحو تكريس الصناعة العسكرية، بما هي صناعة سلام، هدفها الدفاع عن نهضة المجتمعات الحديثة وصون قيمها، وأن "آيدكس"، فكرة الإمارات التي أدت إلى بناء جيش قوي، هو اليوم مصدر فخر واعتزاز العرب جميعاً..

وفيما يلي نص الكلمة..

"آيدكس" و"نافدكس"، الشاهد القريب على دولة تحقق في التنمية والاقتصاد والرفاه، ما لا يتحقق في غيرها، وتحقق في الأمن والعدل، وهي تحمي تنميتها ورفاه شعبها وأمنها واستقرارها وعدلها بجيش قوي، برهن على أهميته وضرورته طوال تاريخه، خصوصاً حين قدم الشهداء الأبطال فداء للوطن والأمة، ويكفي أن معرض الدفاع الدولي «آيدكس» سليل جيش دولة الإمارات فكراً وتطبيقاً وشغفاً، حيث قواتنا المسلحة مدرسة وجامعة منذ الغرس المثمر للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وصولاً إلى العهد الزاهر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

"آيدكس" تَجَلٍّ واضح وعزيز لجهود متعاظمة نحو تكريس الصناعة العسكرية، بما هي صناعة سلام، هدفها الدفاع عن نهضة المجتمعات الحديثة وصون قيمها.

"آيدكس"، فكرة الإمارات التي أدت إلى بناء جيش قوي، هو اليوم مصدر فخر واعتزاز العرب جميعاً.

و"آيدكس" ينطلق من جديد رغم كل الظروف، وهو يرحب بضيوفه الكرام، حيث أصبح الملتقى الأبرز لصناع القرار والخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ورغم الظروف الراهنة، وآثار جائحة "كوفيد-19"، تؤكد الإمارات ثقتها وجاهزيتها بأنها قادرة على استضافة معرضي "آيدكس 15" و"نافدكس 2021" ونحن على ثقة بأننا قادرون على استقبال العالم، حيث تمتلك دولة الإمارات البنية التحتية، والخبرات اللازمة، لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم، وبشكل يضمن الالتزام بالتدابير الاحترازية وإجراءات السلامة والوقاية.

رسَّخ معرض آيدكس مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويعتبر قطاع الصناعات الدفاعية اليوم من الركائز الاقتصادية المهمة للدول الصناعية الكبرى، ونجحت هذه الفعاليات الحيوية بالتحول إلى منصات عالمية لاستعراض أحدث الأنظمة الدفاعية المبتكرة التي تتنافس من خلالها أبرز الشركات العالمية.

ومن خلال المعرضين، سنشاهد أحدث التطورات في قطاع الدفاع العالمي، والإمارات سترحب بقادة الصناعات الدفاعية الذين سيأتون من جميع أنحاء العالم، في بحثهم عن التحديات التي تواجه هذا القطاع، وكشف العديد من الاستراتيجيات الأمنية والدفاعية للمساهمة في تحقيق السلام العالمي.

وحققت الإمارات شهرة كبيرة في صناعة المعارض المتخصصة، بفضل اقتصادها القوي، وامتلاكها الخبرات اللازمة للتطوير والنمو في مختلف القطاعات والمجالات، ومعرض "آيدكس" في دورته الخامسة عشرة ، يشهد نقلة نوعية في المعروضات، برغم الجائحة، حيث تعتبر المعروضات من أحدث ما أنتجته الشركات العالمية المتخصصة، والتي تساهم في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشيد هنا بمستوى الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، والتي تتميز بقدرتها على منافسة الشركات الأجنبية والعالمية المشاركة، وتطوير خبراتها الذاتية.