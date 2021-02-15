شركة ستيلانتس تلغي قسم SRT عالي الأداء لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير صحفية إلى أن مجموعة ستيلانتس الجديدة الناتجة عن اندماج فيات كرايسلر وبيجو ستروين قررت إلغاء قسم SRT لتقنيات الأداء العالي.

وصرحت المتحدثة الرسمية لشركة ستيلانتس: “جميع العناصر الرئيسية لفريق SRT الهندسي الرياضي تم إدماجها في المنظومة الهندسية العالمية لشركتنا”.. ما يعني عدم الحاجة لوجود قسم مخصص لتعديلات الأداء بعد الآن.

ولكن أكدت المتحدثة الرسمية على استمرار تطوير الأجيال القادمة من سيارات دودج SRT الرياضية، وموديلات جيب ورام التي تعتمد على تقنيات SRT، مع نقل مهندسي SRT السابقين للعمل في فرق تطوير علامات ستيلانتس حول العالم.

ويمتد تاريخ قسم SRT إلى عام 1989 بعد رحلة تطوير دودج فايبر الأيقونية بداية من الكونسيبت إلى الموديل الإنتاجي، ومن بداية 2002 تركزت عمليات SRT في تطوير إصدارات رياضية لموديلات كرايسلر ودودج وجيب على غرار مرسيدس AMG.

في 2012، تحول SRT إلى قسم مستقل عالي الأداي داخل مجموعة كرايسلر، قبل دمجه اسمياً في علامة دودج في 2014، وإن استمر بتطوير إصدارات خاصة للعلامات الأخرى مثل جيب جراند شيروكي تراكهوك 2018 ورام 1500 TRX موديل 2021 ودودج تشالنجر SRT ديمون.