شيفروليه بولت 2022 الكهربائية تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه الستار عن بولت 2022 الكهربائية الجديدة بتحديثات شاملة للتصميم والتقنيات، مع فئة جديدة أكبر حجماً باسم “بولت إي يو في”.

نبدأ ببولت “إي في” 2022 القياسية، والتي حصلت على مقدمة أكثر جراءة وداخلية محدثة بلوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة لمسية 10.2 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، والشحن اللاسلكي للجوال بشكل قياسي ومقاعد جديدة أكثر راحة.

وتستمر بولت ببطارية 65.0 كيلوواط\س بقوة 200 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر ومدى 416 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع إمكانية استخدام الشواحن السريعة لشحن 161 كيلومتر من مدى البطارية خلال نصف ساعة.

بولت EUV الجديدة كلياً

أهم إضافة لمجال بولت هي فئة EUV كروس أوفر الجديدة بجسد أطول بـ 6 إنش ومساحة دخلية أكثر رحابة لتحريك الأقدام في الوراء مع نفس بطارية ومعدلات أداء موديل بولت القياسي، ولكن بسبب حجمها الأكبر، يقتصر المدى على 402 كيلومتر للشحنة.. كما تتميز EUV عن الفئة القياسية بسقف شمسي ونظام ملاحة ضمن مزايا أخرى.

وسيبدأ إنتاج بولت 2022 بجميع فئاتها في الربيع قبل طرحها في الأسواق في الصيف بسعر يبدأ من 32,000 دولار (120,000 ريال) لبولت القياسية و34,000 ريال (128,000 ريال) لفئة “إي يو في” الأكبر حجماً.

