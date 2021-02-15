وفد فني إماراتي في تل أبيب "استعدادا لافتتاح السفارة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن وفدا فنيا إماراتيا وصل إلى تل أبيب، اليوم الإثنين، استعدادا لافتتاح السفارة.

وأوضحت أن الوفد الإماراتي وصل إلى تل أبيب "في إطار الاستعدادات لافتتاح السفارة".

وأمس الأحد، أدى محمد محمود آل خاجة، أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليمين القانونية كسفير إماراتي لدى إسرائيل.

وقد تمنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للسفير الخاجة التوفيق في مهمته، والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بما يحفظ المصالح المشتركة، ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعوب المنطقة.

وفي أول ترحيب رسمي إسرائيلي، قال القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في أبوظبي إيتان نائيه: "ألف مبروك للمحترم محمد محمود آل خاجة، لتوليه منصب السفير الأوّل لدولة الإمارات العربية المتحدة في دولة إسرائيل".



وأضاف في تغريدة على تويتر: "نتمنى له النجاح والتوفيق".

والشهر الماضي، أعلنت الإمارات أن عملية فتح السفارة في الوقت الراهن، تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا، معربة عن أملها في أن تكتمل العملية قريبا.

وتأتي الخطوات الدبلوماسية هذه بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، في إطار معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، العام الماضي.

وقوبلت معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، بموجة ترحيب عربي ودولي واسع النطاق، وسط إشادة بهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي من شأنه أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، والعالم ككل.