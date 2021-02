ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 الجيل الجديد يظهر بدون تمويهات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لميتسوبيشي أوتلاندر 2022 الجديدة كلياً بدون تمويهات قبل أيام من تدشينها الرسمي في 16 فبراير.

ميتسوبيشي سجلت مواصفات محرك أوتلاندر 2022 مع إدارة سلامة الطرق الأمريكية، لنعلم الآن أنها ستشارك المحرك مع نيسان اكس تريل الجديدة كلياً، سعة 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 188 حصان.

وسيمثل محرك اكس تريل تحسنًا لا بأس به عن محرك أوتلاندر الحالي بقوة 166 حصان، كما نعلم أن أوتلاندر الجديدة ستشارك المنصة كذلك مع اكس تريل والعديد من تقنيات الداخلية والسلامة.

وأخيراً ستحصل أوتلاندر 2022 على نفس أنظمة الدفع الثنائي والكلي لاكس تريل، وسنعلم المزيد وقت تدشين السيارة خلال أسابيع من الآن.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin