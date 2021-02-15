باقة موديلات هجينة من فورد Galaxy وS-Max.. أحدث السيارات الفان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد، اليوم الإثنين، عن إطلاق الموديلات الهجين من سيارتيها Galaxy وS-Max.

وأوضحت فورد الأمريكية أن نظام الدفع الهجين في موديلات الفان يتألف من محرك بنزين سعة 2.5 لتر وبقوة 150 حصانا مع آخر كهربائي بقوة 133 حصانا، وبتضافر جهود المحركين تبلغ القوة الإجمالية 190 حصانا. ويعتمد النظام على بطارية ليثيوم أيون سعة 1.1 كيلوواط في الساعة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وبفضل نظام استرداد طاقة الكبح تستهلك السيارة S-Max حوالي 5.6 لتر/100 كلم، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.8 ثانية، ويزيد استهلاك Galaxy بمقدار 0.2 لتر، كما يزيد التسارع بمقدار 0.2 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى لكلا الموديلين 182 كلم/س.

ويتوفر الموديل S-Max بخمسة أو سبعة مقاعد، في حين يتوفر الموديل Galaxy بسبعة مقاعد فقط وتبلغ سعة حيز الأمتعة 2020 أو 2339 لتر.

وتتوفر للموديلين خطوط التجهيزات Trend و Titanium و Vignale.