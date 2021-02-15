تسلا تختار "كارناتاكا" مقراً لأول مصانعها في الهند.. "ماسك" يتوسع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا من التوصل إلى اتفاق لإنتاج سياراتها في الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لأول مرة.

ولو تم هذا الاتفاق فإن ذلك يتيح للشركة الأمريكية فرصة جديدة لمزيد من النمو بعد أن أقام مؤسسها إيلون ماسك مصانع للشركة في الولايات المتحدة والصين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن تسلا اختارت ولاية كارناتاكا الهندية وعاصمتها مدينة بنجالور لإقامة أول مصنع لها في الهند، بعد محادثات مع المسؤولين المحليين على مدى 6 أشهر وتدرس بجدية إقامة المصنع في إحدى ضواحي بنجالور.

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها فإن تسلا تدرس حاليا واقع سوق العقارات الإدارية في المنطقة التي تعتزم إقامة مركز للأبحاث والتطوير فيها، مشيرة إلى أن تسلا ركزت على بنجالور لأنها تتشكل لتصبح مركزًا للسيارات الكهربائية والمواهب في مجال الصناعات الجوية. وقد أسست تسلا فرعها الهندي وسجلت مكاتبه في وسط مدينة بنجالور.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الأحد أن رئيس وزراء الولاية الجنوبية، بي إس يديورابا، أعلن عن الخطة .

وفي الشهر الماضي، كتب إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في تغريدة: "كما وعدنا" ردا على تقرير على مدونة تركز على تيسلا ذكرت أن صانعة السيارات تجري محادثات مع عدة ولايات هندية لفتح مكتب وصالات عرض ومركز بحث وتطوير وربما مصنع في الهند.

ولم تبسط الهند بساط الترحيب للسيارات الكهربائية، على عكس الصين المجاورة، حيث أنشأت تسلا أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة وتهيمن الآن على مبيعات السيارات الكهربائية.

وتمثل السيارات الكهربائية نحو 5% من مبيعات السيارات السنوية في الصين، وفقا لخدمة بلومبرج إن.إي.إف، مقارنة بأقل من 1٪ في الهند.

مصنع تسلا في ألمانيا

وكانت قد تسلا قد أعلنت عزمها استثمار 4 مليارات يورو في مصنع جيجافاكتوري الذي تنوي إقامته بالقرب من برلين.

وحسب حكومة ولاية براندنبورج، فإن المبلغ مخصص لعدة مراحل توسعية في المصنع الذي سيقام في ولاية براندنبورج، ومن المنتظر أن يوفر المصنع في أولى مراحله أكثر من 300 وظيفة، وسيرتفع هذا العدد إلى 8000 وظيفة بعد أول عملية توسع.

أرباح تسلا

ونهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت تسلا ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

وقالت الشركة إن أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 270 مليون دولار بما يعادل 0.24 دولار للسهم الواحد مقابل 105 ملايين دولار بما يعادل 0.11 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد استبعاد البنود غير المتكررة 903 ملايين دولار بما يعادل 0.80 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 1.01 دولار للسهم الواحد.

وذكرت تسلا أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 45.5% سنويا إلى 10.74 مليار دولار مقابل 7.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019.