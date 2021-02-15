أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 15 فبراير 2021.. عودة التراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، وسط هدوء في البيع والشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 219.91 ريال (58.64 دولار)، مقابل 220.15 ريال (58.69 دولار) في تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) 192.42 ريال (51.31 دولار)، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 حوالي 164.93 ريال (43.98 دولار).

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 128.28 ريال (34.21 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6840 ريالا (1824 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1539.38 ريال (410.50 دولار).

وكشفت السلطات السعودية، مساء الخميس عن ضبط تشكيل عصابي أدانته في اتهامات تتعلق بتهريب الأموال والذهب إلى الخارج.

وقالت النيابة العامة السعودية ، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج"

وأضافت أن مجموع ما تم تهريبه من أموال 64 مليونًا و860 ألف ريال (17 مليون دولار) وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ (19) كيلوجرامًا.

وأعلنت السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما بدءا من العاشرة، مساء أمس الأحد، قابلة للتمديد، في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن "الإجراءات تم اتخاذها بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي".