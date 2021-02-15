تأجيل إقامة جميع مزادات السيارات في المنافذ الجمركية حتى إشعار آخر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تأجيل إقامة جميع المزادات التي أعلن عنها سابقًا في المنافذ الجمركية “ومن بينها مزادات السيارات” حتى إشعار آخر.
ويأتي هذا التأجيل حرصًا على تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تضمن التصدي لخطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد “19-COVID” والحد من انتشاره.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمارك كانت قد قررت الأسبوع الماضي إلزام عملائها بمختلف فئاتهم بتفعيل تطبيق “توكلنا”، كشرط لدخول مقراتها في مدينة الرياض وجميع منافذها البرية والجوية والبحرية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء وإبراز التطبيق قبل الدخول للمنشآت التابعة لها ومنافذها الجمركية.