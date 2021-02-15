تأجيل إقامة جميع مزادات السيارات في المنافذ الجمركية حتى إشعار آخر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تأجيل إقامة جميع المزادات التي أعلن عنها سابقًا في المنافذ الجمركية “ومن بينها مزادات السيارات” حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا التأجيل حرصًا على تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تضمن التصدي لخطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد “19-COVID” والحد من انتشاره.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمارك كانت قد قررت الأسبوع الماضي إلزام عملائها بمختلف فئاتهم بتفعيل تطبيق “توكلنا”، كشرط لدخول مقراتها في مدينة الرياض وجميع منافذها البرية والجوية والبحرية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء وإبراز التطبيق قبل الدخول للمنشآت التابعة لها ومنافذها الجمركية.