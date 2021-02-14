موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سحب مليون مرسيدس وسيات الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تستدعي شركة مرسيدس – بنز أكثر من مليون سيارة من 16 طرازا مختلفا من السوق الأمريكي، بسبب خطأ تقني.

أطلقت شركة سيات سيارتها Cupra Leon الجديدة، والتي تتوفر بموديلين؛ أحدهما خماسي الأبواب والآخر كومبي يحمل الاسم Sportstourer.

كشفت شركة أوبل النقاب عن سيارتها Combo E-Life الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

تستعد شركة مرسيدس لطرح الجيل الجديد من الفئة C في الأسواق خلال يونيو/حزيران القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.