أسعار انفينيتي QX80 2021 في السعودية Infiniti QX80

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت انفينيتي QX80 2021 مؤخراً إلى السوق السعودي، ونستمر معكم في استعراض كل ما تريدون معرفته عنها تزامناً مع تجربتنا لها في الخليج ٣٦٥ نت، واليوم نتعرف على أسعارها مع نظرة مواصفاتها.

المظهر الخارجي

يُمكننا اختصار مزايا التصميم الخارجي في نقاط كالتالي:

– فئة سينسوري

مصابيح أمامية ليد مستوحى شكلها من العين البشرية مع ميزة التشغيل والإيقاف التلقائي

مصابيح ضباب ليد

جنوط ألومنيوم مقاس 22 بوصة

مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً تأتي بلون الهيكل مع وصلة عكسية

الشبك الأمامي بالقوس المزدوج الأكثر طولاً وعرضاً مع إطار من الكروم وحواف جديدة

المصابيح الخلفية الجديدة

قضيب الكروم

المصد الخلفي الأنيق

– فئة بلاك اديشن

مرايا خلفية باللون الأسود

شبك أمامي باللون الأسود

واجهة أمامية مطلية بالكروم الداكن

قطع الصندوق الخلفي المطلية بالكروم الداكن

جنوط مقاس 22 بوصة من الألومنيوم تتكون من 18 ضلعاً بطبقة داكنة

تصميم المقصورة

يُمكننا اختصار مزايا المقصورة في نقاط كالتالي:

تسع لثمانية رُكاب

تتوفر بنظام الملاحة من إنفينيتي بالقرص الصلب مع شاشة WVGA الملونة قياس 8 بوصة تعمل باللمس وخاصية الأوامر الصوتية

نظام بوز بريميوم الصوتي مع 13 مكبرًا للصوت

نظام التحكم المتكيف بالمناخ لمنطقة ثلاثية مع تدوير الهواء تلقائيًا

بنظام التحكم الهيدروليكي بحركة الجسم مع موازن خلفي، وتعليق خلفي تلقائي ذاتي الاستواء.

عجلة القيادة متعددة الوظائف بالجلد والخشب

مقاعد جلدية ومساند الرأس

تطعيمات المقصورة الداخلية بخشب “ستراتفورد بيرل” / “بيرل فحمي” / “بيرل بلون قهوة الاسبريسو”

حاجب الشمس مع مرايا الزينة المضاءة وتوسعتها

المقاعد الأمامية بخاصية دعم الفقرة القطنية بحركتين، قابلة للتعديل كهربائياً (10 حركات للسائق و8 حركات للراكب الأمامي)، ومدفئة

مساحة تخزين خلفية كبيرة تصل إلى 1,404.6 لتر عند فتح الصف الثالث من المقاعد

صف ثالث قابل للطي بنسبة 60:40 كهربائياً

نقاط ربط مقعد الطفل ISOFIX في المقاعد الخلفية (الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد)

فتحات تكييف الهواء الخلفية

مقاعد متصلة (بعرض المركبة) في الصف الثاني

مسند الذراع الوسطي الخلفي للصف الثاني من المقاعد مع حامل الأكواب وحجرة التخزين

مسند الرأس الوسطي الخلفي في الصف الثاني من المقاعد

نظام الترفية للمقاعد الخلفية مع شاشات (QHD) الثنائية قياس 8 بوصة

المحرك والأداء

تستمد انفينيتي QX80 قوتها من محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع رُباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي مع إعدادات الدفع الرُباعي العالي والدفع الرُباعي المنخفض، حيث تنظم تقنية التحكم المتغاير برفع الصمامات (VVEL) تدفق الهواء في صمام السحب، وتقدم استجابة سلسة، وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

كما تتوفر أيضاً بمحرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 428 حصان و560 نيوتن.متر من عزم الدوران، بـ 32 صمام، ونظام إدخال حقن البنزين المُباشر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع كُلي ذكي، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 100 لتر، ولتوفير راحة أفضل للركاب، فتتميز السيارة بنظام التحكم الهيدروليكي بحركة الجسم مع موازن خلفي، وتعليق خلفي تلقائي ذاتي الاستواء.

مزايا السلامة

تأتي السيارة محملة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة والتي تشتمل على:

نظام الوسائد الهوائية المتقدمة مع 6 وسائد هوائية (أمامية للسائق والراكب، وسائد لحماية جانب الحوض-الصدر للسائق ووسائد ستارية تعمل من الأمام إلى الخلف)

آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المرتفعات

تقنية تعزيز المكابح (BA)

خاصية تثبيت السرعة مع جهاز التحكم التلقائي بالسرعة (ASCD)

نظام أمان المركبة مع معطل المحرك وجهاز التنبيه

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) (عرض لضغط الهواء في كل إطار على حدة)

نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) للعجلات الأربع

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)

نظام التحكم بالسحب (TCS)

نظام التحكم الديناميكي بالمركبة (VDC)

شاشة الرؤية الشاملة (AVM)

نظام كشف الأجسام المتحركة (MOD)

تقنية الإرشاد في عملية ركن السيارة

الأسعار

تتوفر انفينيتي QX80 2021 عند الوكيل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بالمملكة بثلاثة فئات بالأسعار التالية:

انفينيتي QX80 لوكس سينسوري: 329,900 ريال

انفينيتي QX80 لوكس سينسوري برو أكتيف: 356,900 ريال

انفينيتي QX80 لوكس سيسنوري برو أكتيف بلاك إديشن: 369,900 ريال

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