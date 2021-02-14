جيلي تسجل رقم قياسي لأكبر لوحة فنية مصنوعة بالسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت جيلي صاحبة الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأكبر لوحة فسيفساء مصنوعة بالسيارات، إذ استخدمت 750 سيارة جيلي استغرق تنظيمها 30 ساعة لتظهر رسمة رأس ثور ضخم.

لوحة فسيفساء: فن وحرفة تعتمد على استخدام عناصر تصميم تأخذ شكل المكعبات الصغيرة واستخدامها في تكوين أشكال وأنماط على الأرض والحائط.

فاستخدمت سيارات داكنة اللون لتشكل رأس الثور وسيارات بيضاء لتكون خلفية متباينة. أما الفكرة خلف اللوحة أن 2021 سيكون عام برج الثور وفق التقاليد الصينية.

وقد استعرضت صانعة السيارات الصينية اللوحة احتفالا بالعام الجديد الصيني يوم 31 ديسمبر 2020. وكان قياس اللوحة 7,070 متر مربع لتصبح أكبر لوحة مرسومة بفن الفسيفساء باستخدام السيارات.

وكان من شروط الحصول على الرقم القياسي استخدام السيارات فقط وأن تكون شكل معروف وأن تكون المسافات بين السيارات 20 سنتيمتر وأن تغطي مساحة 3,000 متر مربع على الأقل.