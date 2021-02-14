نصائح هامة لخفض استهلاك البنزين في سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يسعى كثير من السائقين إلى إيجاد طرق فعالة لخفض استهلاك البنزين في سياراتهم، وذلك توفيرًا للأموال والنفقات الزائدة، لذلك نقدم لكم اليوم نصائح هامة تساهم في خفض استهلاك البنزين.

– القيام بالصيانة الدورية لمحرك السيارة وتغيير الفلاتر والبوجيهات بصورة دورية، حيث أن الإهمال في صيانة المحرك يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين بشكل كبير.

– تجنب تسخين السيارة في الصباح لفترة طويلة، حيث يكفي نصف دقيقة فقط للتسخين، ثم انطلق بسرعة منخفضة.

– الحفاظ على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، ويكون ذلك من خلال زيادة سرعة السيارة تدريجياً وثباتها، مع محاولة تقليل استخدام المكابح بقدر الإمكان .

– يفضل غلق المحرك عند التوقف لأكثر من 30 ثانية، خاصة في الإشارات المرورية والأماكن المزدحمة.

– عدم تشغيل مكيف الهواء أثناء القيادة في الزحام، لأنه يزيد الاستهلاك البنزين بنسبة 20 %، كما يفضل عدم تشغيل المكيف عند بدء تشغيل السيارة.

– عدم زيادة السرعة بصورة كبيرة، حيث تقدر السرعة المثالية لاستهلاك البنزين على الطرق السريعة من 80 إلى 100 كم.

– خفض الأحمال قدر المستطاع، حيث أن الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين.

– تجنب الضغط على دواسة الوقود أثناء هبوط المنحدرات، حيث يفضل ترك الجاذبية تعمل بشكل طبيعي أثناء هبوط المنخفضات مع استخدام المكابح عند الحاجة.

– يجب ضبط ضغط هواء الإطارات حسب ما أوصت به الشركة المصنعة للسيارة، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود.