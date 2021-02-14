بصورة "ستالون" ورقم "2-0".. أبناء ترامب يحتفون ببراءته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من تهمة التحريض على العنف في المحاكمة التي شهدها مجلس الشيوخ، السبت.

واحتفى دونالد ترامب جونيور بتبرئة والده عبر نشر صوره للرئيس السابق على جسد سيلفستر ستالون من فيلم "روكي 3"، واصفًا إياه بـ"بطل المساءلة".

وكتب دونالد الابن، تغريدة عبر حسابه على تويتر، وقال :"عندما تكرهك المؤسسة وتريد منعك من الترشح مجددًا تعلم أنك تفعل الصواب."

وخلال مقطع عبر منصة الصور والفيديوهات "إستقرام"، وصف المساءلة بـ"الزائفة" وأنها تستند على هراء"، مرجحًا أنه "يجب على الجمهوريين فعل نفس الشيء" للديمقراطيين.

أما إريك ترامب، فكتب فقط رقم : "2-0"، في إشارة للمرتين التي واجه فيهما والده المساءلة دون نتيجة.

أما مستشار ترامب، جيسون ميلر، فكتب قائلا: "براءة للأبد."





وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا لصالح تبرئة ترامب من التحريض على التمرد في مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما كانت هناك حاجة إلى 67 صوتًا للإدانة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "دوما كان نصيرا لسيادة القانون" وذلك في أول تعقيب له على تبرئته في ثاني محاكمة لعزله بعد فشل مجلس الشيوخ في تحقيق أغلبية الثلثين للإدانة.

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية، أضاف ترامب "إنه تعليق مُحزن على عصرنا أن حزبًا سياسيًا واحدًا في أمريكا يُمنح تصريحًا مجانيًا لتشويه سمعة سيادة القانون والتشهير بإنفاذ القانون وتشجيع الغوغاء وإعفاء المشاغبين وتحويل العدالة إلى أداة للانتقام السياسي، والاضطهاد وإلغاء وقمع جميع الأشخاص ووجهات النظر الذين يختلفون معهم أو الذين يختلفون معهم".

وتابع: "لقد كنت دائمًا، وسأظل دائمًا، نصيرًا لسيادة القانون التي لا تتزعزع، وأبطال تطبيق القانون، وحق الأمريكيين في النقاش السلمي والشرف قضايا اليوم بلا حقد وبلا كره".

كما شكر ترامب فريقه القانوني و"جميع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة الذين وقفوا بفخر للدستور الذي نقدره جميعًا والمبادئ القانونية المقدسة في قلب بلادنا"، حسب بيانه.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أن دونالد ترامب مسؤول عن اقتحام الكونجرس رغم عدم إدانته في مساءلة العزل، وأنه لا خلاف على جوهر الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف بايدن، في بيان، تعليقا على تبرئة الرئيس السابق ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، أن "الذين صوتوا ضد إدانة ترامب يرون مع ذلك أنه مذنب بالتقصير في أداء الواجب ويتحمل مسؤولية أخلاقية وعملية عن اقتحام الكونجرس".

وتابع: "اليوم ، صوت 57 عضوًا في مجلس الشيوخ - بما في ذلك 7 أعضاء جمهوريين - لإدانة ترامب بتهمة التحريض على هذا التمرد المميت على ديمقراطيتنا".

واستطرد: "حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة، مثل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنبا بارتكاب تقصير مشين في أداء الواجب" و "مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة" العنف الذي اندلع في مبنى الكابيتول.

ولفت إلى أن "هذا الفصل الحزين من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة، ويجب دائما أن نكون يقظين للدفاع عنها".